Политика

20:57 28.11.2020

У президента Польши почтили память жертв Голодомора в Украине

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У президента Польши почтили память жертв Голодомора в Украине

В окне Президентского дворца в Польше 28 ноября зажгли свечу в память о жертвах Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

"Огонь символизирует память о страданиях и трагедии миллионов людей, которые были обречены на голодную смерть тоталитарной коммунистической системой Советского Союза. Поляки также были среди жертв этого геноцида", - говорится в сообщении на сайте президента Польши в субботу.

В канцелярии польского президента напомнили, что во время своего последнего визита в Киев президент Польской Республики Анджей Дуда почтил память жертв Голодомора 1932-1933 годов.

Теги: #голодомор #польша #чествование #украина
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