Порошенко: Правда о Голодоморе нужна для европейского будущего Украины

Правда о преступлениях тоталитарного режима против украинского народа - это не просто дань памяти миллионов умерших от голода, а необходима для европейского будущего Украины, убежден лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Важность работы по раскрытию исторической правды невозможно преувеличить. Это - правда о том, как Украина спасалась от империи, и какую роль она (империя – ИФ) сыграла в уничтожении украинского народа. Миллионы украинцев с небес умоляли, чтобы правда об их убийстве, о геноциде против всей нации, наконец, стала известна на весь мир. Очень важно, что с 2014 по 2019 годы большое количество государств усилиями наших дипломатов и политиков, нашей диаспоры признали Голодомор геноцидом украинского народа. Мир узнал правду... Голодомор и чествование его годовщины - это не о прошлом и не только о преступлении империи. Это - о нашем европейском будущем, которое точно не лежит в сфере интереса российского оккупанта", - сказал Порошенко журналистам в ходе проведения всеукраинской акции "Зажги свечу" возле Мемориала жертвам Голодомора в Киеве.

Политик подчеркнул, что команда "Европейской солидарности" участвовала в принятии 600 законов, сыгравшие значительную роль в создании государства Украины, в частности, законов о децентрализации, безвизовые, европейский вектор развития страны. "Отдельной строкой в этом списке стоит закон, принятый 28 ноября 2006 года, об увековечении памяти Голодомора и признание Голодомора геноцидом украинского народа. В развитие этого был принят закон о декоммунизации, раскрытие преступлений империи, что позволяло нам вносить важный вклад в формирование государства", сообщил Порошенко.

"И в дальнейшем мы будем делать все, чтобы защищать эту правду… Знаю, что, несмотря на экономическую, политическую, пандемическую, конституционное и все кризисы… мы сохраним веру", - подытожил политик.