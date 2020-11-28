Политика

15:44 28.11.2020

Рада должна принять в целом компромиссный законопроект о возобновлении е-декларирования на следующей неделе - Арахамия

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Рада должна принять в целом компромиссный законопроект о возобновлении е-декларирования на следующей неделе - Арахамия

Верховная Рада должна принять в целом компромиссный законопроект о возобновлении электронного декларирования на следующей неделе, сообщил глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

"На следующей неделе мы должны принять в первом чтении и в целом какую-то версию, компромиссную, законопроекта о возобновлении электронного декларирования", - сказал Арахамия журналистам в субботу после совместного совещания руководства парламента, правительства и лидеров фракций.

При этом на вопрос, какой именно будет эта версия, политик уточнил, что консенсус между фракциями будет найден до понедельника.

"Там есть несколько несогласованных моментов. Нужно найти их, чтобы не выходить в зал на длительную дискуссию", - добавил он.

Теги: #декларирование #рада #арахамия
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