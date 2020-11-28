Политика

15:05 28.11.2020

В "Евросолидарности" заявляют, что доработанный правительством проект госбюджета-2021 не может быть принят

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В "Евросолидарности" заявляют, что доработанный правительством проект госбюджета-2021 не может быть принят

Законопроект о госбюджете на следующий год в том виде, в котором его подало правительство ко второму чтению, не может быть принят, заявляет сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"В таком виде он принят быть не может, потому что когда в условиях пандемии нет видения, какой фонд по борьбе с ковидом на 2021 год предусмотрен, нет поддержки врачей, не решён вопрос страхования и доплат медикам, в то же время отдаётся 2 млрд грн прокуратуре, а МВД у нас уже - государство в государстве, создаётся абсолютно полицейское государство", - сказала Геращенко журналистам после совещания руководства парламента с главами фракций в субботу в Киеве.

По словам Геращенко, другие фракции кроме "Европейской солидарности" и "Голоса" готовы "подголосовывать за бюджет".

Геращенко также сообщила, что фракция "Европейская солидарность" поддержит законопроекты, которые разрабатывает рабочая группа для выхода из конституционного кризиса.

"Должны быть зарегистрированы законопроекты рабочей группы... и мы готовы голосовать за них по процедуре ad hoc за основу и в целом", - отметила народный депутат.

Также нардеп считает, что законопроекты президента Украины Владимира Зеленского по выходу из конституционного кризиса не являются компромиссными.

Как сообщалось, 5 ноября Верховная Рада поддержала, с опозданием в две недели от заложенного в Бюджетный кодекс графика, внесенный правительством законопроект №4000 о госбюджете Украины на 2021 год в первом чтении, приняв бюджетные выводы и рекомендовав правительству учесть их при подготовке документа ко второму чтению и увеличить доходы на 20,2 млрд грн.

27 ноября исполняющая обязанности председателя парламента Елена Кондратюк сообщила, что Кабинет министров Украины внёс в Верховную Раду доработанный проект закона про государственный бюджет на 2021 год.

Теги: #бюджет #рада #евросолидарность
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