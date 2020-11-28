Консультации касательно госбюджета-2021 начнутся на следующей неделе - нардеп

Консультации касательно государственного бюджета на 2021 год начнутся на следующей неделе, сообщил глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия

"Относительно бюджета - в рабочем порядке, все нормально, как и было предварительно согласовано. На следующей неделе начинаются консультации. И думаю, где-то на следующей неделе выйдем на голосование", - рассказал он журналистам в субботу после совместного совещания руководства парламента, правительства и лидеров фракций.

Вместе с тем на вопрос, когда вопрос о рассмотрении госбюджета может появиться в повестке дня Верховной Рады, политик сказал, что "до пятницы даже может появиться".

Как сообщалось, 5 ноября Верховная Рада поддержала, с опозданием в две недели от заложенного в Бюджетный кодекс графика, внесенный правительством законопроект №4000 о госбюджете Украины на 2021 год в первом чтении, приняв бюджетные выводы и рекомендовав правительству учесть их при подготовке документа ко второму чтению и увеличить доходы на 20,2 млрд грн.

27 ноября исполняющая обязанности председателя парламента Елена Кондратюк сообщила, что Кабинет министров Украины внёс в Верховную Раду доработанный проект закона про государственный бюджет на 2021 год.