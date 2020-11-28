Политика

14:42 28.11.2020

Арахамия: если "карантин выходного дня" не сработал, Рада на следующей неделе предложит его скорректировать

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Арахамия: если "карантин выходного дня" не сработал, Рада на следующей неделе предложит его скорректировать

Верховная Рада намерена заслушать доклад министра здравоохранения Украины Максима Степанова об эффективности "карантина выходного дня", чтобы при необходимости скорректировать это решение, сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"На следующей неделе будем слушать доклад, сработало ли это и насколько, то есть будем делать некий ретроспективный анализ этой инициативы. Если не сработало, будем корректировать", - сказал Арахамия журналистам в субботу после совместного совещания руководства парламента, правительства и лидеров фракций.

Как сообщалось, правительство установило действие "карантина выходного дня" в период с 00:00 субботы до 00:00 понедельника на территории Украины с 14 ноября 2020 до 30 ноября 2020 года.

Теги: #карантин #арахамия
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