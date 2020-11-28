ОПЗЖ не поддержит законопроект о госбюджете-2021, если не будет уменьшено финансирование силовых структур - Бойко

Фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" не намерена поддерживать законопроект о государственном бюджете на 2021 год, если не будет уменьшено финансирование силовых структур, заявляет сопредседатель фракции Юрий Бойко.

"Мы, конечно, в таком виде голосовать не будем. Будем настаивать, чтобы были учтены те замечания, которые мы дали, чтобы снять перекос в сторону финансирования силовых структур", - сказал Бойко журналистам в субботу в Киеве.