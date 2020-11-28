Законопроект о поддержке малого и среднего бизнеса должен вступить в силу до 9 декабря - Арахамия

Законопроект о поддержке малого и среднего бизнеса, предусматривающий компенсацию для наемных работников, должен вступить в силу до 9 декабря, сказал глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Вопрос о локдауне вообще не обсуждали, а обсуждали вопрос о принятии законопроектов о поддержке малого и среднего бизнеса. Очень сжатые сроки для того, чтобы этот законопроект был уже подписан и вступил в силу до 9 декабря, потому что есть где-то два миллиона людей, наемных работников, по подсчётам правительства, которые могут получить эту компенсацию до 8 тыс. грн на человека", - отметил Арахамия журналистам в субботу после совместного совещания руководства парламента, правительства и лидеров фракций.

Он подчеркнул, что большая часть совещания была посвящена этому вопросу, потому что необходимо продумать, "каким образом пройти все эти бюрократические согласования, чтобы выдержать эти сроки".

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде зконопроект о социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период действия ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения в Украине острой респираторной болезни COVID-19. Согласно документу, наемные сотрудники со средней зарплатой за третий квартал 2020 года до 30 тыс. грн в месяц, а также физлица-предприниматели (ФЛП), зарегистрированные не менее трех месяцев назад и потерявшие доход в результате локдауна, смогут получить единоразовую помощь объемом 8 тыс. грн.

Помимо этого, президент предложил отсрочить до 29 декабря 2021 года погашение налогового долга до 6,8 тыс. грн для физлиц, в том числе самозанятых. В документе также содержится инициатива о списании пени и штрафов в случае самостоятельной оплаты налогоплательщиком по основному платежу на протяжении шести месяцев после вступления закона в силу. Законопроект также предлагает поднять порог объема налогового долга для применения мер по его взысканию до 3,06 тыс. грн и освободить налогоплательщиков единого налога от его уплаты за декабрь-2020 и январь-май 2021 года.