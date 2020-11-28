В Раде планируют искать совместное решение относительно законопроекта о КС - Бойко

В Верховной Раде планируют искать совместное решение относительно законопроекта о Конституционном суде Украины, сказал сопредседатель парламентской фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко.

"По КС мнения разделились, внесён ещё один законопроект действующего президента, в добавок к тому, что наработала рабочая группа парламента. Дискуссия касалась того, чтобы был найден компромиссный вариант... Будем искать совместное решение, если оно будет отвечать национальным интересам Украины и покажет действительно борьбу с коррупцией, то мы поддержим. В сегодняшнем варианте президентского законопроекта мы не видим такого решения", - отметил Бойко журналистам в субботу после совместного совещания руководства парламента, правительства и лидеров фракций.

Бойко также подчеркнул, что ОПЗЖ категорически против каких-либо "волюнтаристских решений" относительно Конституционного суда, "как возможность его расформировать или заменить, потому что это должен быть независимый орган".

"Мы не против электронного декларирования, но мы считаем то, что наработала рабочая группа - это наиболее взвешенный вариант, который устроит всю общественность и покажет реальную борьбу с коррупцией", - добавил он.