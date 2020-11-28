Политика

14:07 28.11.2020

В Раде планируют искать совместное решение относительно законопроекта о КС - Бойко

1 мин читать
В Раде планируют искать совместное решение относительно законопроекта о КС - Бойко

В Верховной Раде планируют искать совместное решение относительно законопроекта о Конституционном суде Украины, сказал сопредседатель парламентской фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко.

"По КС мнения разделились, внесён ещё один законопроект действующего президента, в добавок к тому, что наработала рабочая группа парламента. Дискуссия касалась того, чтобы был найден компромиссный вариант... Будем искать совместное решение, если оно будет отвечать национальным интересам Украины и покажет действительно борьбу с коррупцией, то мы поддержим. В сегодняшнем варианте президентского законопроекта мы не видим такого решения", - отметил Бойко журналистам в субботу после совместного совещания руководства парламента, правительства и лидеров фракций.

Бойко также подчеркнул, что ОПЗЖ категорически против каких-либо "волюнтаристских решений" относительно Конституционного суда, "как возможность его расформировать или заменить, потому что это должен быть независимый орган".

"Мы не против электронного декларирования, но мы считаем то, что наработала рабочая группа - это наиболее взвешенный вариант, который устроит всю общественность и покажет реальную борьбу с коррупцией", - добавил он.

Теги: #бойко #конституционный_суд #опзж
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:28 28.11.2020
ОПЗЖ не поддержит законопроект о госбюджете-2021, если не будет уменьшено финансирование силовых структур - Бойко

ОПЗЖ не поддержит законопроект о госбюджете-2021, если не будет уменьшено финансирование силовых структур - Бойко

14:06 28.11.2020
Правительство планирует принимать решение о введении локдауна в средине декабря - нардеп

Правительство планирует принимать решение о введении локдауна в средине декабря - нардеп

12:05 28.11.2020
Законопроекты о КС появятся в повестке дня Рады не на ближайшей пленарной неделе - Арахамия

Законопроекты о КС появятся в повестке дня Рады не на ближайшей пленарной неделе - Арахамия

15:55 27.11.2020
В Киевском облсовете сформировалась коалиция "Слуг народа" и ОПЗЖ – нардеп Сюмар

В Киевском облсовете сформировалась коалиция "Слуг народа" и ОПЗЖ – нардеп Сюмар

14:36 27.11.2020
В Раде готовят 3 законопроекта по урегулированию конституционного кризиса - Монастырский

В Раде готовят 3 законопроекта по урегулированию конституционного кризиса - Монастырский

14:04 26.11.2020
Принятие закона о REMIT повысит прозрачность энергорынка ‒ глава Минэнерго

Принятие закона о REMIT повысит прозрачность энергорынка ‒ глава Минэнерго

12:49 26.11.2020
Минэнерго планирует погасить 1,4 млрд долгов по зарплате шахтерам до конца года – врио министра

Минэнерго планирует погасить 1,4 млрд долгов по зарплате шахтерам до конца года – врио министра

12:30 26.11.2020
Погасить долги старого энергорынка в этому году уже не удастся – врио министра

Погасить долги старого энергорынка в этому году уже не удастся – врио министра

12:08 26.11.2020
Кабмин на следующей неделе может принять решение о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения.

Кабмин на следующей неделе может принять решение о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения.

11:04 26.11.2020
Глава Минэнерго выступает за исключительно биржевую торговлю электроэнергией по двусторонним договорам в 2021г

Глава Минэнерго выступает за исключительно биржевую торговлю электроэнергией по двусторонним договорам в 2021г

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Законопроект о поддержке малого и среднего бизнеса должен вступить в силу до 9 декабря - Арахамия

Зеленский внес в Раду законопроект о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование

Украина должна выполнить обязательства по искоренению коррупции, чтобы ЕС и МВФ продолжали поддерживать страну – ПРООН

В Раду по результатам внеочередных выборов могут пройти "Слуга народа", ОПЗЖ, "Евросолидарность", "Батькивщина" и "Сила и честь" - R&B Group

За Зеленского на внеочередных выборах готовы проголосовать почти 40% определившихся в с выбором украинцев, за Порошенко и Бойко более 15% - R&B Group

ПОСЛЕДНЕЕ

Консультации касательно госбюджета-2021 начнутся на следующей неделе - нардеп

Арахамия: если "карантин выходного дня" не сработал, Рада на следующей неделе предложит его скорректировать

Законопроект о поддержке малого и среднего бизнеса должен вступить в силу до 9 декабря - Арахамия

В "Голосе" сомневаются, что Рада на предстоящей пленарной неделе будет рассматривать законопроект о госбюджете-2021

Арахамия не исключает, что Рада примет госбюджет-2021 на внеочередном заседании

Глава МИД Украины опроверг заявления Лукашенко о том, что он якобы выступал за то, чтобы "душить" Беларусь

Трамп по-прежнему надеется на победу в президентских выборах

Глава МИД Ирана обвинил Израиль в причастности к убийству иранского ученого-ядерщика

Аваков и Ле Мэр обсудили состояние реализации уже имеющихся украинско-французских программ сотрудничества и подготовку к новым масштабным проектам

Кулеба: в Черноморском регионе не хватает безопасности и доверия, что является прямым следствием деструктивной политики РФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА