Политика

14:06 28.11.2020

Правительство планирует принимать решение о введении локдауна в средине декабря - нардеп

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Правительство планирует принимать решение о введении локдауна в средине декабря - нардеп

Кабинет министров Украины планирует принимать решение о введении локдауна в средине декабря, сообщил сопредседатель парламентской фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко.

"Правительство не дало чёткого ответа, будет ли полный карантин (локдаун - ИФ) или нет, они ожидают данных по заболеваемости, и будут принимать решение в средине декабря. Но скорее всего, это будет с 20 декабря, относительно того, что очень осторожно сказал премьер-министр... Но сегодня более-менее понятно, что это не будет на ближайшей неделе. Если ситуация будет пессимистичной, то это будет с 20 декабря", - сказал Бойко журналистам в субботу после совместного совещания руководства парламента, правительства и лидеров фракций.

В целом он отметил, что на совещании дискуссия касалась четырех вопросов: законопроектов о электронной отчётности ФЛП, об электронном декларировании, доработанном проекте госбюджета-2021 и проекта закона о поддержке бизнеса в период карантина.

Со слов Бойко, присутствующие сошлись во мнении, в частности, о необходимости поддержать бизнес.

Теги: #бойко #опзж #локдаун
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