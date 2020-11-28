Законопроекты о КС появятся в повестке дня Рады не на ближайшей пленарной неделе - Арахамия

Законопроекты о Конституционном суде Украины могут появиться в повестке дня Верховной Рады с 15 декабря, сказал глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

Отвечая на вопрос, когда законопроекты о КС появятся в повестке дня, Арахамия сказал: "Я думаю, что на следующей пленарной неделе. На этой пленарной неделе этого нет в повестке дня", - сказал он журналистам в субботу перед совместным совещанием руководства парламента, правительства и лидеров фракций.

Как сообщалось, 27 октября 2020 года КС принял решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. В своем решении суд, в частности, резюмирует, что законодатель "не соблюдал принципы справедливости и пропорциональности, как элементы принципа верховенства права", а таким образом ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины противоречит ч.1 ст.8 Основного закона страны.

В связи с этим президент Владимир Зеленский вечером 29 октября инициировал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). По итогам этого заседания в срочном порядке было собрано заседание Кабинета министров Украины в Офисе президента. Кабмин на внеочередном заседании во исполнение решения СНБО своим распоряжением обязал Национальное агентство по предотвращению коррупции безотлагательно возобновить доступ граждан к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки. 30 ноября НАПК возобновило работу Единого государственного реестра электронных деклараций.

Руководитель рабочей группы по вопросам законодательного обеспечения эффективной деятельности в сфере предотвращения коррупции и совершенствования законодательного регулирования отдельных аспектов работы Конституционного суда, глава комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский (фракция партии "Слуга народа") сообщил, что рабочая группа Верховной Рады по урегулированию конституционного кризиса планирует подготовить к регистрации три законопроекта, главные наработки представит до 1 декабря.