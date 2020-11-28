Арахамия не исключает, что Рада примет госбюджет-2021 на внеочередном заседании

Глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает проведения внеочередного заседания Верховной Рады с целью принятия государственного бюджета на 2021 год.

"Все может быть. Вообще не исключаю никакого сценария. Есть много законопроектов, которые нужно принять именно в этом году, чтобы они заработали. Мое мнение, что нужно собираться на внеочередные и без осуждения", - сказал Арахамия журналистам в субботу перед совместным совещанием руководства парламента, правительства и лидеров фракций.