Политика

19:04 27.11.2020

Глава МИД Украины опроверг заявления Лукашенко о том, что он якобы выступал за то, чтобы "душить" Беларусь

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Глава МИД Украины опроверг заявления Лукашенко о том, что он якобы выступал за то, чтобы "душить" Беларусь

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что никаких слов о необходимости "душить" Беларусь в его разговорах с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом не звучало.

"Никаких таких слов в наших разговорах с Хайко Маасом не звучало. Я принципиально против "душить" Беларусь, ее бизнес и производство. Я наоборот за то, чтобы дать Беларуси дышать свободно", - написал Кулеба в Twitter в пятницу.

Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее заявил о том, что получил от КГБ сводки, в которых также были данные о разговоре министра иностранных дел Украины с немецким коллегой, сообщает белорусское агентство "Белта".

"Мы теряем наши возможности, не предпринимая решительных мер. Евросоюзу следует ввести серьезнейшие санкции против Беларуси, чтобы парализовать деятельность государства, бизнеса и производств", - приводится цитата в материале "Белта".

Лукашенко отметил, что несмотря на братские отношения между белорусским и украинским народами, под Киевом все равно появился центр информационного воздействия на Беларусь.

"Простые люди к нам очень хорошо относятся, по-человечески, потому что мы к ним по-братски относились. Но какой цинизм: опаздываем, надо быстрее душить Беларусь", - сказал Лукашенко.

 

 

 

Теги: #кулеба #опровержение #беларусь
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