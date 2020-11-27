Трамп по-прежнему надеется на победу в президентских выборах

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что надеется оспорить результаты президентских выборов и добиться его переизбрания на посту главы государства.

"Выборы 2020 года были полнейшим жульничеством, мы выиграли с большим отрывом (и, надеемся, что оспорим сфальсифицированные результаты)", - написал Трамп в своем твиттере.

Президент заявил о необходимости выехать в штат Джорджия и поддержать кандидатов в сенаторы от республиканцев - Келли Лефлер и действующего сенатора Дэвида Пердью, назвав их "великими людьми".

"В противном случае мы играем на руку некоторым очень глупым людям", - отметил Трамп.

Он объявил, что посетит Джорджию в субботу 28 ноября.

Выборы сенаторов в штате состоятся 5 декабря. От их исхода зависит, удастся ли республиканцам сохранить контроль над сенатом, или же он перейдет к демократам.

Ранее в пятницу Трамп в очередной раз обвинил демократов в фальсификации результатов выборов.

Он назвал чиновников в Джорджии и Пенсильвании "врагами государства" и "коммунистами", которые помогли Байдену выиграть выборы за счет фальсификации итогов.

В то же время Трамп заявлял, что признает победу кандидата от демократов Джо Байдена на президентских выборах, если коллегия выборщиков проголосует за него.

"Конечно, я уступлю, и вы это знаете", - ответил Трамп на соответствующий вопрос журналистов.

Он добавил, что если коллегия выборщиков подтвердит победу Байдена, "они совершат ошибку", но, тем не менее, он откажется от власти и покинет Белый дом.

К настоящему моменту республиканцы гарантировали себе 50 мест в Сенате, демократы - 48. Для контроля над верхней палатой Конгресса США необходим 51 голос, поэтому республиканцам достаточно победы в Джорджии одного из кандидатов. При равном распределении голосов решающий переходит к вице-президенту.

По итогам выборов в палату представителей демократы сохранили контроль над нижней палатой Конгресса.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, официальные результаты обработки бюллетеней будут известны позднее. На основании имеющихся данных 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также в обращении к нации объявил себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Республиканец Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах

Избиратели коллегии выборщиков в каждом штате должны проголосовать 14 декабря.