Политика

18:12 27.11.2020

Глава МИД Ирана обвинил Израиль в причастности к убийству иранского ученого-ядерщика

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Глава МИД Ирана обвинил Израиль в причастности к убийству иранского ученого-ядерщика

Обстоятельства гибели иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде дают повод полагать, что в его убийстве замешан Израиль, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Террористы убили сегодня выдающегося иранского ученого. Эта трусость при серьезных указаниях на роль Израиля демонстрирует отчаянную воинственность преступников", - написал Зариф в пятницу в Twitter, призвав международное сообщество осудить этот акт терроризма.

Ранее в пятницу иранские СМИ сообщили со ссылкой на заявление Минобороны Ирана, что Фахризаде, руководивший организацией по исследованиям и инновациям при военном ведомстве, стал жертвой террористов.

Согласно открытым биографическим данным, Фахризаде в прошлом служил в Корпусе стражей исламской революции, занимал высокий пост в логистическом центре министерства обороны Ирана, а также руководил физическим исследовательским центром. На Западе Фахризаде называли выдающимся физиком-ядерщиком в Иране, даже сравнивали его с Робертом Оппенгеймером. В западном разведсообществе считают, что Фахризаде был связан с иранской ядерной программой, в частности, работал в рамках проекта 111 по созданию ядерной бомбы.

Ранее в Иране жертвами покушений стали не менее шести ученых, связанных с ядерными исследованиями.

Запад считает, что ядерные исследования Ирана носят военный характер, в то время как в Тегеране утверждают, что иранская ядерная программа направлена исключительно на мирные цели.

Теги: #иран #израиль #мид
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