Политика

17:59 27.11.2020

Кулеба: в Черноморском регионе не хватает безопасности и доверия, что является прямым следствием деструктивной политики РФ

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Кулеба: в Черноморском регионе не хватает безопасности и доверия, что является прямым следствием деструктивной политики РФ

В Черноморском регионе на сегодняшний день не хватает больше всего безопасности и доверия, что является прямым следствием деструктивной политики РФ, которая нарушает нормы и принципы международного права, отмечает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, Кулеба принял участие в 42-м заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в режиме видеоконференции. Так, министр перечислил приоритеты Украины в ОЧЭС, среди которых усиление сотрудничества бизнеса, развитие IT, укрепление регионального взаимодействия в сферах транспорта, энергетики, туризма и здравоохранения.

Министр отметил, что сегодня в черноморском регионе больше всего не хватает именно безопасности и доверия, что является прямым следствием деструктивной политики РФ, которая нарушает нормы и принципы международного права.

"В своем выступлении не могу не обратить внимание на слона в комнате. Он здесь, прямо на карте Черного моря. Это Крым. И Крым - это Украина. Я бы мог сегодня говорить о нашем полуострове в контексте туризма, если бы не незаконная русская оккупация. Зато сегодня мы должны говорить о нем, к сожалению, в контексте безопасности ", - подчеркнул Кулеба.

Также Кулеба призвал страны-члены поддержать кандидатуру Украины, заместителя министра иностранных дел Василия Боднара, на должность генерального секретаря постоянного международного секретариата ОЧЭС.

ОЧЭС - международная региональная организация, основанная в 1992 году одиннадцатью государствами: Азербайджаном, Албанией, Арменией, Болгарией, Грецией, Грузией, Молдовой, Румынией, Россией, Турцией, Украиной.

Источник: https://mfa.gov.ua/news/dmitro-kuleba-rozpoviv-pro-bachennya-ta-liderski-ambiciyi-ukrayini-v-oches

Теги: #рф #черноморский_регион #кулеба
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