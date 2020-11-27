Украина и Эстония договорились о техническом и финансовом сотрудничестве

Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Эстонии о техническом и финансовом сотрудничестве подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Эстонской Республики Юри Ратас.

"Действие соглашения распространяется на все программы и проекты технической и финансовой помощи, которые реализуются в Украине и финансируются полностью или частично за счет Эстонской Республики", - сообщила пресс-служба правительства.

По словам премьер-министр Эстонии, после подписания документа сотрудничество между Украиной и Эстонией выйдет на новый уровень качества, и Эстония сможет предоставлять более практическую помощь Украине.

Во время онлайн-встречи Шмыгаль и Ратас также обсудили углубление сотрудничества в торгово-экономической сфере и в сфере кибербезопасности.

"Украина заинтересована в участии в инициативе "Триморья" и рассчитывает на поддержку Эстонской Республики в этом направлении", - сказал Шмыгаль .

Глава правительства Украины отметил, что еще одним вектором развития двустороннего сотрудничества может стать сотрудничество в энергетике.

"Перспективным является начало диалога по сотрудничеству в сфере производства и использования зеленого водорода, в частности в транспортной и промышленной сферах", - отметил Шмыгаль.

Со своей стороны Ратас отметил, что Украина - одна из самых весомых партнеров для Эстонии, и Эстонская Республика заинтересована в усилении сотрудничества с Украиной в сфере образования, спорта и реформы государственного управления.

Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/premyer-ministri-ukrayini-ta-estoniyi-pidpisali-mizhuryadovu-ugodu-pro-tehnichne-ta-finansove-spivrobitnictvo