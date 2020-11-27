Зеленский внес в Раду законопроект о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование

Проект закона о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредоставлении декларации лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, зарегистрирован в Верховной Раде в пятницу.

Как сообщается на официальном сайте украинского парламента, инициатором соответствующего законопроекта №4434 является президент Украины Владимир Зеленский. Главным комитетом определен комитет по вопросам правоохранительной деятельности.