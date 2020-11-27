Политика

14:36 27.11.2020

В Раде готовят 3 законопроекта по урегулированию конституционного кризиса - Монастырский

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В Раде готовят 3 законопроекта по урегулированию конституционного кризиса - Монастырский

Рабочая группа Верховной Рады по урегулированию конституционного кризиса планирует подготовить к регистрации три законопроекта, главные наработки представит до 1 декабря.

"Рабочая группа должна представить конкретный результат до 1 декабря, то есть до вторника. Думаю, во вторник или в понедельник после согласительного совета сможем проинформировать о более конечных результатах деятельности рабочей группы", - сказал руководитель рабочей группы по вопросам законодательного обеспечения эффективной деятельности в сфере предотвращения коррупции и совершенствования законодательного регулирования отдельных аспектов работы Конституционного суда, глава комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский (фракция партии "Слуга народа") на брифинге в пятницу в Киеве.

Он отметил, что группа работала по трем направлениям: возобновление ответственности за недостоверное декларирование или не декларирование, возобновление полномочий Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) по контролю и проверке деклараций, а также усовершенствование процедуры деятельности Конституционного суда.

Вместе с тем отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", Монастырский уточнил, что в Раде планируют зарегистрировать три законопроекта по каждому блоку, которые рассматривала рабгруппа.

"Это будут три законопроекта. Первый касается возобновления ответственности за ложь в декларации, второй - о возобновлении полномочий НАПК относительно декларирования, и третий, в случае если мы договоримся, - о Конституционном суде", - уточнил парламентарий.

Как сообщалось, 27 октября 2020 года КС принял решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. В своем решении суд, в частности, резюмирует, что законодатель "не соблюдал принципы справедливости и пропорциональности, как элементы принципа верховенства права", а таким образом ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины противоречит ч.1 ст.8 Основного закона страны.

В связи с этим президент Владимир Зеленский вечером 29 октября инициировал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). По итогам этого заседания в срочном порядке было собрано заседание Кабинета министров Украины в Офисе президента. Кабмин на внеочередном заседании во исполнение решения СНБО своим распоряжением обязал Национальное агентство по предотвращению коррупции безотлагательно возобновить доступ граждан к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки. 30 ноября НАПК возобновило работу Единого государственного реестра электронных деклараций.

Теги: #верховная_рада #конституционный_суд
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