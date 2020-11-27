В Раду по результатам внеочередных выборов могут пройти "Слуга народа", ОПЗЖ, "Евросолидарность", "Батькивщина" и "Сила и честь" - R&B Group

За партию "Слуга народа" в случае проведения внеочередных парламентских выборов в ближайшее воскресенье готовы проголосовать 19,9% всех украинских избирателей или 30,1% тех из них, кто намерен участвовать в голосовании и определились с выбором партии.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования компании R&B Group "Электоральные настроения украинцев: президентский и партийный рейтинги", проведенного 16-25 ноября.

В пятерку лидеров, которые имеют шансы на преодоление избирательного барьера, также вошли партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", за которую проголосовали бы 13,1% всех избирателей или 19,8% намеренных участвовать в голосовании и определившихся с выбором; "Европейская солидарность" (10,1% и 15,3% соответственно), "Батькивщина" (6,8% и 10,3% соответственно) и "Сила и честь" (3,6% и 5,4% соответственно).

Остальные политсилы бы не преодолели проходной барьер – за каждую из них проголосовало бы менее 2% респондентов или 3% намеренных участвовать в голосовании и определившихся с выбором.

Опрос 1800 респондентов старше 18 лет проходил в Киеве и 24 областях Украины (кроме неподконтрольных территорий) методом личного интервью по выборке, репрезентативной по месту проживания, полом и возрастом. Ошибка выборки не превышает 2,4%.