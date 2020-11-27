Политика

11:51 27.11.2020

За Зеленского на внеочередных выборах готовы проголосовать почти 40% определившихся в с выбором украинцев, за Порошенко и Бойко более 15% - R&B Group

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За Зеленского на внеочередных выборах готовы проголосовать почти 40% определившихся в с выбором украинцев, за Порошенко и Бойко более 15% - R&B Group

За действующего президента Украины Владимира Зеленского готовы проголосовать 26,4% всех украинских избирателей в случае проведения внеочередных президентских выборов в ближайшее воскресенье или 39,8% тех, кто намерен участвовать в голосовании и определился с выбором кандидата.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования компании R&B Group "Электоральные настроения украинцев: президентский и партийный рейтинги", проведенного 16-25 ноября.

За пятого президента Украины (2014-2019 гг), лидера партии "Европейская солидарность Петра Порошенко готовы проголосовать 10,4% всех избирателей или 15,7% тех, кто намерен участвовать в голосовании и определились с выбором, а за лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко - 10,2% и 15,4% соответственно.

За лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлию Тимошенко готовы проголосовать 6,7% респондентов или 10,1% намеренных участвовать в голосовании и определившихся с выбором, за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко - 3,2% и 4,8% соответственно.

Опрос 1800 респондентов старше 18 лет проходил в Киеве и 24 областях Украины (кроме неподконтрольных территорий) методом личного интервью по выборке, репрезентативной по месту проживания, полом и возрастом. Ошибка выборки не превышает 2,4%.

 

Теги: #зеленский #опрос #выборы
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