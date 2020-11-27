Политика

09:37 27.11.2020

ЕС намерен придать новый импульс партнерским отношениям с южными соседями

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ЕС намерен придать новый импульс партнерским отношениям с южными соседями

Европейский союз хочет придать новый импульс партнерским отношениям с соседями в Северной Африке и на Ближнем Востоке и начал официальный "процесс размышлений".

"Вместе мы сильнее. Выработка совместных решений - это единственный способ превратить наши проблемы в возможности", - сказал в четверг на министерской встрече глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, отметив, что это поможет сделать регион по обе стороны Средиземного моря более пригодным для жизни в новом взаимосвязанном мире 21-го века.

Во встрече, состоявшейся в форме видеоконференции под председательством министра иностранных дел Испании Аранчи Гонсалес, приняли участие главы дипломатических ведомств стран ЕС и государств-участников программы Южного соседства ЕС. Она была приурочена к 25-й годовщине Барселонской декларации 1995 года, положившей начало Европейско-Средиземноморскому партнерству.

Как сообщается в пресс-релизе, "процесс размышлений" должен завершиться в первом квартале 2021 года принятием Совместного коммюнике об обновленном партнерстве для Южного соседства.

Министры обменялись мнениями о том, как смягчить последствия пандемии COVID-19 при укреплении стабильности, безопасности и благосостояния, создать больше рабочих мест и содействовать устойчивому развитию. Они отметили, что приоритеты ЕС, такие как "зеленая" экономика и цифровая трансформация, диверсифицированные, более короткие цепочки создания добавленной стоимости и инклюзивный устойчивый рост, открывают новые возможности для сотрудничества. Министры обсудили необходимость стимулирования частных инвестиций, реформирования экономики и управления.

Среди прочих тем были совместное управление миграционными потоками и мобильность, борьба с терроризмом и организованной преступностью за счет расширения регионального и субрегионального сотрудничества.

Теги: #ес
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