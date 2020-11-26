Политика

19:31 26.11.2020

Кабмин предложил установить полномочия Рады принимать решение об увольнении директора НАБУ

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Кабмин предложил установить полномочия Рады принимать решение об увольнении директора НАБУ

Кабинет министров Украины предложил установить полномочия Верховной Рады принимать решение об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Соответствующий проект закона был одобрен на заседании правительства в четверг.

"Предлагается установить полномочия Верховной Рады принимать решение об увольнении директора Национального бюро при наличии полномочий, четко прописанных в законе", - сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на внеочередном заседании правительства в четверг перед утверждением законопроекта.

По словам главы правительства, в законопроекте предусмотрено, что действующий директор НАБУ продолжает выполнение своих обязанностей до момента назначения нового руководителя.

Как сообщалось, 28 августа Конституционный признал неконституционным указ пятого президента Украины Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором НАБУ. Позже Большая палата КС признала неконституционными также ряд положений закона о НАБУ.

Это решение вызвало критику со стороны международных партнеров Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не влияет на работу НАБУ и Сытника, что Сытник останется в должности, а решение КС пока не создает никаких угроз, которые могут повлиять на легитимность и независимость как самого Бюро, так и его действующего директора.

Теги: #правительство #предложение #набу
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