Политика

18:04 26.11.2020

"Голос" инициирует отставку Тарана с поста министра обороны

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"Голос" инициирует отставку Тарана с поста министра обороны

Партия "Голос" выступила с требованием к президенту Украины Владимиру Зеленскому отправить в отставку министра обороны Андрея Тарана.

"Партия "Голос" требует от президента Украины внести в Верховную Раду представление на увольнение Андрея Тарана, который не справился с обязанностями министра обороны страны в состоянии войны", - сообщает сайт политической силы в четверг.

В "Голосе" отмечают, что Таран несет персональную ответственность за срыв ряда оборонных контрактов и возможный срыв государственного оборонного заказа (ГОЗ - ИФ) 2021 года. "К фактическому срыву государственного оборонного заказа привели действия и бездействие многих государственных органов, но ключевые виновники того, что система безопасности и обороны Украины не является эффективной - это министерство обороны и его руководитель", - отметил глава парламентской фракции "Голос" Сергей Рахманин.

По его словам, речь идет не только о ненадлежащем исполнении контрактов в рамках ГОЗ, но и о фактическом сворачивании реформ в Вооруженных силах Украины и торможении критических законодательных инициатив.

"Созданные ранее совместные рабочие группы Минобороны и комитетов Верховной Рады фактически не собираются и не разрабатывают необходимые законодательные акты. Между тем, принятый закон об оборонных закупках не работает без принятия нескольких подзаконных актов. До сих пор остаются нерешенными проблемы надлежащего поставки продовольствия, вещевого обеспечения и горюче-смазочных материалов. И это нельзя оправдать ситуацией с COVID-19", - считает лидер фракции.

По мнению народного депутата, министр обороны Таран не справился со своими обязанностями. "Человек, который является автором очень странного приказа о депремировании военнослужащих за огонь в ответ зоне проведения операции Объединенных сил. И этот человек, на наш взгляд, должен покинуть кресло главы Министерства обороны Украины. Страна в состоянии войны, - которая, к сожалению, будет продолжаться еще не один день, - не может иметь такого министра обороны", - отметил Рахманин.

Источник: https://goloszmin.org/news/ministr-oboroni-maye-piti-u-vidstavku-za-galmuvannya-reformi-armiyi-i-zriv-oboronnih-kontraktiv

Теги: #минобороны #таран #голос
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