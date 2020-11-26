Политика

17:27 26.11.2020

Посол Украины допускает, что вручение ему ноты МИД Беларуси связано с приездом в Минск Лаврова

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Посол Украины допускает, что вручение ему ноты МИД Беларуси связано с приездом в Минск Лаврова

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим не исключает, что вручение ему Министерством иностранных дел этой Беларуси ноты протеста связано с визитом в Минск министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

"Мне тоже первая мысль такая пришла, что как-то оно чудом совпало с приездом сюда Лаврова и совместным заседанием коллегии (МИД РФ и Беларуси - ИФ). По крайней мере, меня заверили, что это совпадение, что просто ситуация так сложилась, и давно собирались вызвать (меня - ИФ) по этому поводу, потому что ждали реакции украинской стороны... Возможно, действительно они что-то хотят показать, не хочу сказать своим "старшим братьям", как они любят (говорить - ИФ), что они тоже в этом антиукраинском тренде работают", - сказал посол в эфире телеканала "Украина 24" в четверг.

В то же время Кизим подчеркнул, что подобная практика вызова посла является "естественной и нормальной", когда есть обеспокоенность одной стороны событиями другой стороны, и это касается дипломатического представительства.

"Но у нас, к сожалению, сложилось так, что меня всегда вызывают в МИД только для того, чтобы вручить ноту протеста. В последний раз это касалось айтишников", - отметил он.

Украинский посол подчеркнул, что в соответствии с Венской конвенцией каждая страна должна обеспечивать безопасность работы дипломатического представительства, и украинские правоохранительные органы это успешно делают, исходя из того, что он видел по телевидению.

Как сообщалось, МИД Беларуси вызвало в четверг Кизима для вручения ноты протеста из-за "непрекращающейся серии антибелорусских акций в отношении посольства Республики Беларусь в Украине". МИД Украины заявило, что приняло во внимание вручение украинскому послу в Беларуси ноты протеста белорусского МИД и считает реакцию белорусской стороны чрезмерно эмоциональной и в целом безосновательной.

"Хотим напомнить, что для Украины как европейского демократического государства свобода слова и свобода собраний имеет фундаментальное значение. Никаких оснований для ограничения права на мирный протест в этой ситуации не существует. Правоохранительные органы Украины принимают надлежащие меры, чтобы на постоянной основе, а особенно во время акций протестов, гарантировать безопасность как участников акций, так и посольства Беларуси и его работников", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе МИД Украины в четверг.

Теги: #посол #кизим #беларусь
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