"Евросолидарность" предлагает "Самопомощи", "Свободе", "Голосу", "Батькивщине", "НРУ" и "УГП" создать большинство во Львовском облсовете - Синютка

Партия "Европейская солидарность" предложила другим политическим силам создать патриотическое большинство во Львовском областном совете.

Соответствующий Меморандум опубликовал на своей странице в соцсети Facebook народный депутат, председатель Львовской территориальной организации партии Олег Синютка.

"Европейская солидарность" предложила "Самопомощи", "Свободе", "Голосу", "Батькивщине", "Народному Руху Украины", "Украинской Галицкой Партии" создать большинство в Львовском областном совете. Убежден, что это конкретный пример реализации плана объединения украинских сил как на местном, так и на общегосударственном уровне", - отметил Синютка.

"Местные выборы открыли перед Украиной шанс продолжить развитие государства, в условиях завершения реформы децентрализации, опираясь на лучший европейский опыт развития территориальных громад и продолжая последовательный вектор движения нашего государства, направленный на членство в Европейском Союзе и НАТО", - говорится в документе.

"…Мы, представители политических сил, которые получили свое представительство во Львовском областном совете, нацеленные на реализацию шанса, представившегося перед Украиной. Мы осознаем сложность вызовов, которые сегодня стоят перед государством и Львовщиной. Нас должна объединить общая программа их решения, и мы сделаем все, чтобы оправдать надежды жителей Львовщины на позитивные изменения в области", - отмечает Меморандум.

Среди приоритетов - искоренение коррупции, меры борьбы с эпидемией коронавируса, максимальная поддержка сильных самоуправляющихся громад, восстановление экономики, которую обрушила слабая политика центральной власти, специальные программы социальной защиты, развитие туризма, спорта, качественное образование, строительство жилья для ветеранов АТО/ООС и семей погибших воинов, сотрудничество и развитие гражданского общества. А также поддержка проектов, направленных на сохранение культуры украинских Карпат, поддержка горных территорий.

"Мы открыты к сотрудничеству со всеми политическими силами и депутатами, которые разделяют провозглашенные нами принципы и программу деятельности и готовы принять участие в формировании стабильного большинства во Львовском областном совете", - отмечают в "Европейской Солидарности".