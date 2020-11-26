Политика

14:17 26.11.2020

Минск подготовил санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины - МИД Беларуси

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Минск подготовил санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины - МИД Беларуси

Беларусь подготовила санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины, сообщил министр иностранных дел страны Владимир Макей журналистам в четверг.

"Мы выработали уже и примем соответствующие и адекватные меры. На первоначальном этапе мы также подготовили соответствующий санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины. И будем дальше смотреть, как будут развиваться события", - подчеркнул Макей.

Министр пообещал "не оставлять без ответа ни одно из действий Украины, направленное против белорусского государства".

Макей напомнил, что Украина заявила, что "поставила все отношения с Беларусью на паузу, что надо оказывать на так называемый режим давление, чтобы пришла истинная в их понимании демократия".

По его словам, Украина при этом присоединяется к санкциям (ЕС) в отношении Белоруссии. В Киеве, сказал он, считают, что, вводя санкции, через ужесточение взаимодействия со страной, они помогают народу Беларуси. "Мы видим, что это абсолютно извращенная логика. И мы категорически не приветствуем такой подход", - добавил Макей.

По словам министра, Минск не может расценивать присоединение Украины к санкциям Евросоюза иначе как "абсолютно недружественный шаг и попытку вмешательства во внутренние дела Беларуси".

Теги: #санкции #украина #беларусь #мид
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