Коалиции или оппозиции в Киевсовете нет, это парламентская конструкция – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко рассчитывает на сотрудничество с депутатами от всех партий, которые прошли в Киевский городской совет, потому как убежден, что коалиция или оппозиция является парламентской политической конструкцией.

"Я буду очень рад сотрудничать со всеми представителями громады, а коалиция, оппозиция - это такая, знаете, парламентская политическая конструкция. Какая может быть оппозиция к позитивным изменениям в городе, к больницам, мостов, дорог, детских садиков? И поэтому я убежден в том, что к позитивным изменениям должны приобщиться все депутаты, которым киевляне предоставили право отстаивать интересы, позитивные изменения и изменения к лучшему", - сказал Кличко журналистам в четверг после презентации книги своих избранных цитат "Кто не слышал, тот увидит!"

При этом он подчеркнул, что Киевский городской совет - это орган, который несёт ответственность в первую очередь за хозяйственную деятельность, добавив, что "политические противостояния могут быть плохим признаком для положительных изменений".