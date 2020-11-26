Порошенко призвал новоизбранные власти Львовской ОТГ к конструктивному сотрудничеству

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко поблагодарил львовян за поддержку политсилы на местных выборах, призвал политические лагеря унять эмоции и наладить конструктивное сотрудничество.

"Низкий поклон львовянам за особо высокий уровень поддержки "Европейской солидарности" на выборах в областной и городской советы. Спасибо тем, кто в первом и втором турах поддержал (кандидата на пост мэра Львова от "Евросолидарности" - ИФ) Олега Синютку. Спасибо всем, кто проявил неравнодушие и принял участие в голосованиях", - написал Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук.

"Наша политическая сила уважает выбор громады. Воля избирателей - закон для политиков", - отмечает он.

По убеждению политика, первое, что сейчас должны сделать оба лагеря - завершить избирательную кампанию и обуздать эмоции, бушующие несколько последних дней. "Одни, к сожалению, приняли хотя и законное, но поспешное решение. А другие, к сожалению, пытаются разыграть роль жертвы. Решение же львовян мудрое: будет власть, и будет оппозиция, как это и должно быть при демократии", - отмечает лидер "Евросолидарности".

"И обоим следует как можно скорее обеспечить старт новоизбранного местного самоуправления на благо Львовской объединенной территориальной громады. А команда "Европейской солидарности" готова подставить плечо еще и на уровне Верховной Рады", - отмечает Порошенко.