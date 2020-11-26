Политика

09:54 26.11.2020

Порошенко призвал новоизбранные власти Львовской ОТГ к конструктивному сотрудничеству

1 мин читать
Порошенко призвал новоизбранные власти Львовской ОТГ к конструктивному сотрудничеству

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко поблагодарил львовян за поддержку политсилы на местных выборах, призвал политические лагеря унять эмоции и наладить конструктивное сотрудничество.

"Низкий поклон львовянам за особо высокий уровень поддержки "Европейской солидарности" на выборах в областной и городской советы. Спасибо тем, кто в первом и втором турах поддержал (кандидата на пост мэра Львова от "Евросолидарности" - ИФ) Олега Синютку. Спасибо всем, кто проявил неравнодушие и принял участие в голосованиях", - написал Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук.

"Наша политическая сила уважает выбор громады. Воля избирателей - закон для политиков", - отмечает он.

По убеждению политика, первое, что сейчас должны сделать оба лагеря - завершить избирательную кампанию и обуздать эмоции, бушующие несколько последних дней. "Одни, к сожалению, приняли хотя и законное, но поспешное решение. А другие, к сожалению, пытаются разыграть роль жертвы. Решение же львовян мудрое: будет власть, и будет оппозиция, как это и должно быть при демократии", - отмечает лидер "Евросолидарности".

"И обоим следует как можно скорее обеспечить старт новоизбранного местного самоуправления на благо Львовской объединенной территориальной громады. А команда "Европейской солидарности" готова подставить плечо еще и на уровне Верховной Рады", - отмечает Порошенко.

 

Теги: #львов #порошенко #евросолидарность
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:54 25.11.2020
Львовский горизбирком объявил официальные результаты выборов головы Львовской ОТГ

Львовский горизбирком объявил официальные результаты выборов головы Львовской ОТГ

19:45 25.11.2020
Порошенко и Зеленский объединяются в коалицию в Одесском горсовете – ОПЗЖ

Порошенко и Зеленский объединяются в коалицию в Одесском горсовете – ОПЗЖ

18:47 24.11.2020
"Евросолидарность" намерена не допустить прохождения партии "Слуга народа" в горсовет Львова

"Евросолидарность" намерена не допустить прохождения партии "Слуга народа" в горсовет Львова

11:08 24.11.2020
Львовский горсовет провел первое заседание без мэра

Львовский горсовет провел первое заседание без мэра

18:01 23.11.2020
Глава фракции "Евросолидарности" во Львовском горсовете отрицает обвинения Садового в узурпации власти

Глава фракции "Евросолидарности" во Львовском горсовете отрицает обвинения Садового в узурпации власти

17:12 23.11.2020
Порошенко предложил привлечь США к Нормандскому формату, заключить с Вашингтоном соглашение по безопасности и реформировать Совбез ООН

Порошенко предложил привлечь США к Нормандскому формату, заключить с Вашингтоном соглашение по безопасности и реформировать Совбез ООН

14:26 23.11.2020
Садовый расценил решение о переносе первого заседания новоизбранного Львовского горсовета как узурпацию власти

Садовый расценил решение о переносе первого заседания новоизбранного Львовского горсовета как узурпацию власти

14:06 23.11.2020
Садовой расценил решение о переносе на завтра первого заседания новоизбранного Львовского горсовета как узурпацию власти

Садовой расценил решение о переносе на завтра первого заседания новоизбранного Львовского горсовета как узурпацию власти

12:27 23.11.2020
Во Львове прощаются с Виктюком

Во Львове прощаются с Виктюком

11:19 23.11.2020
"Евросолидарность" в Винницком облсовете перешла в оппозицию к "Украинской стратегии Гройсмана"

"Евросолидарность" в Винницком облсовете перешла в оппозицию к "Украинской стратегии Гройсмана"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава миссии ОБСЕ призвала стороны по урегулированию конфликта на Донбассе к конструктивности и компромиссам

Кравчук заявил решительный протест делегации РФ в ТКГ из-за убийства украинского военнослужащего Минкина на Донбассе

Кравчук призвал российскую делегацию ТКГ официально определить свою позицию по выполнению Парижских договоренностей Нормандской четверки до конца года

Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства Украины после решения КС

Декоммунизация на Донбассе и в Крыму после деоккупации должна быть такая же, как и по всей Украине – замглавы Минреинтеграции Голованчук

ПОСЛЕДНЕЕ

Рабгруппа Рады согласовала возвращение уголовной ответственности за недостоверное декларирование и умышленное непредставление декларации - Разумков

Власти США отодвинули крайний срок запрета приложения TikTok

Трамп помиловал своего экс-советника Флинна

Глава миссии ОБСЕ призвала стороны по урегулированию конфликта на Донбассе к конструктивности и компромиссам

Кравчук заявил решительный протест делегации РФ в ТКГ из-за убийства украинского военнослужащего Минкина на Донбассе

Кравчук призвал российскую делегацию ТКГ официально определить свою позицию по выполнению Парижских договоренностей Нормандской четверки до конца года

Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства Украины после решения КС

Кабмин уполномочил Криклия подписать финсоглашение с ЕИБ по проекту "Городской общественный транспорт Украины II"

Глава ЕК видит с появлением вакцин свет в конце туннеля пандемии

В группе "За майбутне" считают победу действующих мэров на местных выборах закономерным результатом их эффективной работы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА