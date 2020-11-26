Политика

07:06 26.11.2020

Власти США отодвинули крайний срок запрета приложения TikTok

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Власти США отодвинули крайний срок запрета приложения TikTok

Администрация президента США Дональда Трампа в среду предоставила компании ByteDance отсрочку в 7 дней на запрет ее приложения для обмена видео TikTok, сообщают американские СМИ.

Крайний срок для ByteDance, чтобы отказаться от своего популярного приложения для обмена видео TikTok, был перенесен на одну неделю - до 4 декабря.

Ранее комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS) предоставил ByteDance 15-дневное продление срока действия приказа, согласно которому китайская ByteDance Ltd. должна продать американские операции TikTok. Этот срок должен был истечь в пятницу, 27 ноября.

В августе Трамп издал указ, предписывающий продажу американского бизнеса TikTok до 12 ноября.

В сентябре ByteDance согласовала сделку с Oracle и Walmart, предусматривающую выделение операций TikTok в новую компанию - TikTok Global. По условиям сделки, Oracle и Walmart должны получить в общей сложности 20% TikTok Global, ByteDance - 80%. При том, что ByteDance на 40% принадлежит американским инвестфондам, TikTok Global, с учетом долей Oracle и Walmart, контролировалась бы инвесторами из США.

Сделка была предварительно поддержана Трампом, однако дальнейший процесс ее одобрения властями США застопорился.

Давление на китайские соцсети в США началось по инициативе администрации Трампа, и пока неясно, какую политику по этому вопросу будет проводить Джо Байден, который ранее объявил о своей победе на президентских выборах. Многие члены Конгресса от обеих партий выражали опасения по поводу возможного сбора данных американских пользователей в Китае. Исход дела будет иметь серьезные последствия для отношений между Вашингтоном и Пекином, а также для развития глобального интернета.

Теги: #сша #tiktok #отсрочка #запрет
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