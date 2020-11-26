Трамп помиловал своего экс-советника Флинна
Президент США Дональд Трамп объявил, что помиловал своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна.
"Для меня большая честь объявить, что генерал Майкл Флинн помилован. Поздравляю его и его прекрасную семью. Я знаю, что теперь вы чудесно отметите день Благодарения", - написал он в совсем Твиттере.
Трамп ранее предупреждал, что может принять решение о помиловании Флинна, которого обвиняли в даче ложных показаний ФБР о контактах с РФ. Сам президент США отмечал, что не считает Флинна виновным и возмущён тем, как с ним обходились судебные власти.