Политика

01:21 26.11.2020

Трамп помиловал своего экс-советника Флинна

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Трамп помиловал своего экс-советника Флинна

Президент США Дональд Трамп объявил, что помиловал своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна.

"Для меня большая честь объявить, что генерал Майкл Флинн помилован. Поздравляю его и его прекрасную семью. Я знаю, что теперь вы чудесно отметите день Благодарения", - написал он в совсем Твиттере.

Трамп ранее предупреждал, что может принять решение о помиловании Флинна, которого обвиняли в даче ложных показаний ФБР о контактах с РФ. Сам президент США отмечал, что не считает Флинна виновным и возмущён тем, как с ним обходились судебные власти.

 

Теги: #сша #трамп #флинн
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