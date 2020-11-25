Политика

23:05 25.11.2020

Глава миссии ОБСЕ призвала стороны по урегулированию конфликта на Донбассе к конструктивности и компромиссам

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Глава миссии ОБСЕ призвала стороны по урегулированию конфликта на Донбассе к конструктивности и компромиссам

Переговоры о создании мирного плана по Донбассу не продвигаются, сторонам нужно проявить готовность к компромиссам, сообщила глава миссии ОБСЕ в Украине Хайди Грау.

"Из-за различий во мнениях рабочей группе по политическим вопросам не удалось достичь прогресса при разработке проекта плана действий в полном соответствии с Минскими соглашениями. Продвижение по данному вопросу требует конструктивности и готовности к компромиссам", - говорится в заявлении главы миссии ОБСЕ.

Вместе с тем, по ее словам, недавно два мирных жителя были ранены в зоне конфликта в ходе обстрела, что является первым подобным случаем после 27 июля 2020 года.

"Настойчиво призываю стороны сделать все возможное для соблюдения режима прекращения огня", - добавила Грау.

Кроме того, обсуждалось функционирование мер по усилению режима прекращения огня и координационного механизма по реагированию на его нарушения.

Теги: #компромисс #обсе #донбассаэро #украина #конфликт
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