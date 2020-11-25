Политика

19:45 25.11.2020

Порошенко и Зеленский объединяются в коалицию в Одесском горсовете – ОПЗЖ

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Порошенко и Зеленский объединяются в коалицию в Одесском горсовете – ОПЗЖ

Партии Порошенко и Зеленского объединяются в коалицию в Одесском городском совете сразу после выборов, несмотря на демонстрируемый обществу показной антагонизм. Об этом говорится в заявлении Одесской городской организации партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

"Еще вчера они лили друг на друга грязь, обвиняли в коррупции и предательстве и чертили "красные линии". После выборов они превратились в партнеров, строящих политическую семью. 

Эта новая "политическая семья" вместе с коррупционером Трухановым занимается в Одессе продвижением своих бизнес-интересов, дележом городского бюджета и выполнением антинародных правительственных директив. С этой целью порошенковские депутаты проголосуют за назначение "непримиримого" политического оппонента, представителя Зе-команды на должность секретаря городского совета Одессы", – сказано в документе.

В партии отметили, что после местных выборов старый и новый режим уже не стесняются демонстрировать взаимную симпатию.

"С Одессы началась открытая коалиция Зеленского и Порошенко, которую дальше хотят реализовать по всей стране, выступая единым фронтом и возвращая страну к прошлому режиму.

Одесская городская организация и фракция городского совета ОПЗЖ намерены противодействовать этим планам, основной целью которых является подчинить себе Одесский городской совет и наложить лапу на землю, собственность и будущее одесситов", – отмечено в заявлении.

 

Теги: #опзж #зеленский #горсовет #коалиция #порошенко #одесса
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