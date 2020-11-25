Политика

13:20 25.11.2020

В группе "За майбутне" считают победу действующих мэров на местных выборах закономерным результатом их эффективной работы

1 мин читать
В группе "За майбутне" считают победу действующих мэров на местных выборах закономерным результатом их эффективной работы

Победа действующих мэров городов на местных выборах 2021 года является закономерным результатом их эффективной работы, считает народный депутат, член депутатской группы "За майбутне" Ирина Констанкевич.

"Действующие мэры победили, потому что они хорошо работали на протяжение предыдущей каденции, они были эффективными на своих должностях, провели значительную работу, которая заметна. Эти результаты, скорее, закономерны: это не случайность, это все логично и понятно", – сказала она агентству "Интерфакс-Украина".

При этом депутат высказала убеждение, что переизбранные мэры заинтересованы продолжать выполнять свои обязанности надлежащим образом.

"Преемственность традиций, сформированная команда и опыт – все это должно помочь им быть теперь эффективными не просто на 100%, а на все 200%," – добавила Констанкевич.

Как сообщалось, 22 ноября состоялся второй тур выборов мэров в 11 городах Украины.

Теги: #выборы #за_майбутнє
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:59 25.11.2020
Казахстан должен быть готов к возможным новым эпидемиям - президент Токаев

Казахстан должен быть готов к возможным новым эпидемиям - президент Токаев

18:47 24.11.2020
"Евросолидарность" намерена не допустить прохождения партии "Слуга народа" в горсовет Львова

"Евросолидарность" намерена не допустить прохождения партии "Слуга народа" в горсовет Львова

12:42 24.11.2020
Второй тур местных выборов в Украине прошел спокойно, с незначительными нарушениями - ENEMO

Второй тур местных выборов в Украине прошел спокойно, с незначительными нарушениями - ENEMO

07:16 24.11.2020
Трамп заявил, что продолжит борьбу с "самыми коррумпированными выборами" в истории США

Трамп заявил, что продолжит борьбу с "самыми коррумпированными выборами" в истории США

18:54 23.11.2020
Результаты второго тура мэрских выборов никак не повлияют на общую политическую ситуацию в Украине, считают в "Голосе"

Результаты второго тура мэрских выборов никак не повлияют на общую политическую ситуацию в Украине, считают в "Голосе"

17:45 23.11.2020
ЦИК назвала победителей выборов мэров в Ужгороде, Бердянске и Славянске

ЦИК назвала победителей выборов мэров в Ужгороде, Бердянске и Славянске

17:26 23.11.2020
ЦИК назвала победителей выборов мэров в Ужгороде, Бердянске и Славянске

ЦИК назвала победителей выборов мэров в Ужгороде, Бердянске и Славянске

14:58 23.11.2020
Во втором туре выборов в крупных городах побеждает "За майбутнє"

Во втором туре выборов в крупных городах побеждает "За майбутнє"

14:48 23.11.2020
Филатов победил на выборах мэра Днепра, набрав 80% голосов – горсовет

Филатов победил на выборах мэра Днепра, набрав 80% голосов – горсовет

14:08 23.11.2020
Кандидат от "Слуги народа" Иващенко признал поражение на выборах мэра Полтавы

Кандидат от "Слуги народа" Иващенко признал поражение на выборах мэра Полтавы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Декоммунизация на Донбассе и в Крыму после деоккупации должна быть такая же, как и по всей Украине – замглавы Минреинтеграции Голованчук

Избранная президентом Молдовы Санду планирует первые встречи после инаугурации с лидерами Румынии и Украины

РФ в рамках заседания политподгруппы ТКГ заявила о поддержке предложенного ОРДЛО плана действий по Донбассу - делегация Украины

Зеленский анонсировал новый пакет помощи бизнесу в случае локдауна

Глава Госэтнополитики: закон о нацменьшинствах вызовет попытки манипуляции этими вопросами и активизирует элементы гибридной войны

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава ЕК видит с появлением вакцин свет в конце туннеля пандемии

Декоммунизация на Донбассе и в Крыму после деоккупации должна быть такая же, как и по всей Украине – замглавы Минреинтеграции Голованчук

В ближайших планах Путина пока нет разговора с Зеленским – Песков

Избранная президентом Молдовы Санду планирует первые встречи после инаугурации с лидерами Румынии и Украины

Глава представительства ЕС с главой налогового комитета обсудили вопросы макрофинансовой помощи

РФ в рамках заседания политподгруппы ТКГ заявила о поддержке предложенного ОРДЛО плана действий по Донбассу - делегация Украины

Зеленский анонсировал новый пакет помощи бизнесу в случае локдауна

Глава Госэтнополитики: закон о нацменьшинствах вызовет попытки манипуляции этими вопросами и активизирует элементы гибридной войны

Профильный комитет Рады вместе с омбудсменом будут добиваться выделения необходимых расходов в гобюджете-2021 для обеспечения жильем ВПЛ

Маас надеется на восстановление трансатлантических отношений при Байдене

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА