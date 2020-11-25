В группе "За майбутне" считают победу действующих мэров на местных выборах закономерным результатом их эффективной работы

Победа действующих мэров городов на местных выборах 2021 года является закономерным результатом их эффективной работы, считает народный депутат, член депутатской группы "За майбутне" Ирина Констанкевич.

"Действующие мэры победили, потому что они хорошо работали на протяжение предыдущей каденции, они были эффективными на своих должностях, провели значительную работу, которая заметна. Эти результаты, скорее, закономерны: это не случайность, это все логично и понятно", – сказала она агентству "Интерфакс-Украина".

При этом депутат высказала убеждение, что переизбранные мэры заинтересованы продолжать выполнять свои обязанности надлежащим образом.

"Преемственность традиций, сформированная команда и опыт – все это должно помочь им быть теперь эффективными не просто на 100%, а на все 200%," – добавила Констанкевич.

Как сообщалось, 22 ноября состоялся второй тур выборов мэров в 11 городах Украины.