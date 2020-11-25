Политика

12:48 25.11.2020

Декоммунизация на Донбассе и в Крыму после деоккупации должна быть такая же, как и по всей Украине – замглавы Минреинтеграции Голованчук

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Декоммунизация на Донбассе и в Крыму после деоккупации должна быть такая же, как и по всей Украине – замглавы Минреинтеграции Голованчук

Заместитель главы Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук считает, что имплементация законодательства о декоммунизации на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма после деоккупации должна быть такая же, как и по всей Украине.

"Если мы говорим о декоммунизации, то подход не может отличаться для Донецкой, Луганской областей и Крыма. Есть закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", там четко определены алгоритмы, требования и процедуры. Поэтому, я бы никоим образом не выделяла, чтобы не говорили, что есть вся Украина, а есть Донецкая, Луганская область и Крым", - сказала Голованчук в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович считает, что имплементация законодательства о декоммунизации на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма после деоккупации должна иметь переходный режим.


Полный текст интервью с замминистра реинтеграции Голованчук будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #крым #декоммунизация #ордло #инна_голованчук
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