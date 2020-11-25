Политика

12:32 25.11.2020

В ближайших планах Путина пока нет разговора с Зеленским – Песков

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В ближайших планах Путина пока нет разговора с Зеленским – Песков

Телефонный разговор на высшем уровне между Москвой и Киевом в ближайшие дни пока не запланирован, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в среду Пескову напомнили о появившихся в украинских СМИ сообщениях о том, что Киев якобы запросил телефонный разговор с Москвой на высшем уровне. В связи с этим пресс-секретаря спросили, планируется ли такой разговор в обозримой перспективе.

"Мы не анонсируем телефонные разговоры. Пока в ближайшие дни такого разговора нет в планах президента. С другой стороны, при необходимости, такой разговор очень легко может быть согласован через имеющиеся каналы общения", - сказал Песков.

Теги: #зеленский #песков #путин
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