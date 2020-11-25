Политика

12:32 25.11.2020

Избранная президентом Молдовы Санду планирует первые встречи после инаугурации с лидерами Румынии и Украины

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Избранная президентом Молдовы Санду планирует первые встречи после инаугурации с лидерами Румынии и Украины

Избранная президентом Молдовы Майя Санду заявила, что первые встречи после вступления в должность проведет с лидерами соседних стран - Румынии и Украины.

"В первые две недели после инаугурации мы организуем визит в Кишинев президента Румынии Клауса Йоханниса. Также будет организована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским", - сказала Санду на брифинге в среду.

Избранный президент отметила, что намерена сконцентрироваться на получении Молдовой помощи для преодоления эпидемиологического и экономического кризиса, которая будет заключаться "в предоставлении медицинского оборудования, аппаратов ИВЛ, радиографии, недостающих лекарств, тестов, защитной одежды".

"В рамках проектов сотрудничества с ЕС и Румынией, буду вести обсуждения для обеспечения Молдовы вакциной против COVID-19 в самые скорейшие сроки", - сказала Санду.

Избранный президент назвала "позитивную внешнюю политику" первым из трех своих приоритетов в должности на краткосрочную перспективу. Два других - бюджетная политика и борьба с коррупцией. Она подчеркнула, что приложит усилия для того, чтобы "вывести Молдову из международной изоляции".

Санду считает, что уже "за первые две недели (после победы на выборах президента - ИФ) удалось вывести внешнюю политику РМ из комы".

"В ходе кампании я выступала за открытость, активность в международных отношениях, где Молдова должна вести себя достойно, а к ней - относиться с уважением, как того заслуживают граждане. Сделаю все возможное, чтобы Молдова имела хорошие, прагматичные отношения, основанные на взаимоуважении, как с Востоком, так и с Западом", - подчеркнула Санду.

Ранее действующий президент Игорь Додон также говорил о "взвешенной внешней политике". При этом за четыре года на посту президента он ни разу не встречался с президентами соседних стран.

Во втором туре президентских выборов лидер партии "Действие и солидарность", экс-премьер Молдовы Санду набрала 57,72% голосов, а действующий президент Додон - 42,28%. В выборах приняло участие 1,65 млн. избирателей, что составляет 52,78% от списочного состава.

Президентские полномочия Додона истекают 23 декабря 2020 года. Инаугурация нового президента состоится 24 или 25 декабря.

Теги: #молдова #санду #украина #румуни
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