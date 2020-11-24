Политика

20:02 24.11.2020

Глава представительства ЕС с главой налогового комитета обсудили вопросы макрофинансовой помощи

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Глава представительства ЕС с главой налогового комитета обсудили вопросы макрофинансовой помощи

Глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас обсудил с главой парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым вопросы предоставления Украине макрофинансовой помощи.

"Обсуждались вопросы, связанные с макрофинансовой помощью ЕС: стабильность банковского сектора, независимость НБУ, подбор персонала для государственной службы на основе заслуг и внедрение электронных кассовых аппаратов (РРО)", - написал Маасикас в Twitter во вторник вечером.

Он назвал встречу плодотворной.

Теги: #ес #макрофинпомощь
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