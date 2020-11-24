РФ в рамках заседания политподгруппы ТКГ заявила о поддержке предложенного ОРДЛО плана действий по Донбассу - делегация Украины

Представитель Российской Федерации заявил на заседании политической подгруппы Трехсторонней контактной группы о поддержке РФ плана действий по урегулированию на Донбассе, предложенного представителями отдельных районов Донецкой и Луганской области, проживающими на временно неподконтрольной территории Украины.

"На заседании политической подгруппы новости получили признак сенсационности. В частности, представитель РФ Алексей Дмитриевский заявил, что РФ поддерживает план действий, предложенный представителями ОРДЛО, проживающими на территории, временно неподконтрольной правительству Украины", - сообщается на странице делегации Украины в ТКГ в Фейсбук во вторник.

Украинская делегация попросила российскую сторону подтвердить это заявление в письменном виде к завтрашнему заседанию ТКГ на общем уровне. "Теперь ждем их ответа", - отмечается в сообщении.

Гуманитарная подгруппа ТКГ продолжает обсуждение технических вопросов обеспечения работы КПВВ "Счастье" и "Золотое" по обмену взаимно удерживаемыми лицами.

"Российская сторона заняла малопонятную позицию, на что им, в частности, указывают международные посредники", - указали в украинской делегации.

Заседания подгруппы по безопасности и экономической подгруппы еще продолжаются.