Профильный комитет Рады вместе с омбудсменом будут добиваться выделения необходимых расходов в гобюджете-2021 для обеспечения жильем ВПЛ

Комитет Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий вместе с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой будут добиваться выделения необходимых расходов в государственном бюджете на 2021 год для финансирования программ обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом заявил глава комитета Дмитрий Лубинец (группа "За будущее") во вторник во время онлайн-презентации спецдоклада омбудсмена "Реализация права внутренне перемещенных лиц на жилье".

"На сегодняшний день у нас действуют две программы. Это программа обеспечения жильем ВПЛ такая, как "Доступное жилье", и программа льготного кредитования участников АТО и ВПЛ. Мы можем констатировать, что при расчетах госбюджета на 2021 год, в первом чтении он уже был проголосован, абсолютно недостаточно средств было заложено на эти две программы. Я, как голова профильного комитета, вместе с Людмилой Денисовой будем добиваться того, чтобы все-таки в государственном бюджете на 2021 год были выделены расходы на эти две очень важных программы", – отметил Лубинец.

При этом он напомнил, что первая из упомянутых программ предусматривает уплаты государством 50% стоимости строительства или приобретения жилья, а также возможность для ВПЛ получить дополнительное кредитование в банке для строительства или приобретения доступного жилья. Вторая программа касается предоставления переселенцам так называемого государственного кредита для приобретения квартир или одноквартирного дома под 3% годовых.

"Могу сказать, что обе программы являются абсолютно логичными и правильными, и вторая вызнавала большой интерес у ВПЛ: на данный момент в ней зарегистрировались 16 тысяч семей. Если мы будем говорить о приблизительных расчётах, то в год нужно выделять не менее миллиарда гривень для того, чтобы через некоторое время полностью обеспечить нужды на жилье хотя бы этих 16 тысяч семей ВПЛ", – уточнил депутат.

При этом он отметил, что только 10% переселенцев стали владельцами своего жилья. Вместе с тем, по словам Лубенца, на сегодняшний день 62% внутренне перемещенных лиц арендуют жилье за собственные средства, 16% живут вместе с родственниками или в принимающих семьях, 5% в общежитиях и 3% в центрах компактного проживания ВПЛ.