Маас надеется на восстановление трансатлантических отношений при Байдене

Глава МИД Германии Хайко Маас надеется на восстановление отношений между ЕС и США при Джо Байдене на посту президента США.

"Я думаю, что он хочет, чтобы трансатлантические связи были восстановлены и отношения с Европейским союзом улучшены", - сказал Маас во вторник на конференции фонда имени Кёрбера в Берлине.

По словам министра, европейские политики в большинстве считают себя приверженцами стратегии мультилатерализма, а в Америке в последнее время была другая стратегия - "моя страна в первую очередь".

"Таким образом, по многим "досье" возник вакуум, который и был использован Китаем или Россией. Сейчас у нас есть шанс", - считает Маас.

В то же время он подчеркнул, что шансы, которые появляются с новым президентом США, не означают, что "все получится само собой".

"Нам в ЕС нужно много новых стратегий", - сказал глава МИД ФРГ.