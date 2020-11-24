Политика

12:42 24.11.2020

Маас надеется на восстановление трансатлантических отношений при Байдене

1 мин читать
Маас надеется на восстановление трансатлантических отношений при Байдене

Глава МИД Германии Хайко Маас надеется на восстановление отношений между ЕС и США при Джо Байдене на посту президента США.

"Я думаю, что он хочет, чтобы трансатлантические связи были восстановлены и отношения с Европейским союзом улучшены", - сказал Маас во вторник на конференции фонда имени Кёрбера в Берлине.

По словам министра, европейские политики в большинстве считают себя приверженцами стратегии мультилатерализма, а в Америке в последнее время была другая стратегия - "моя страна в первую очередь".

"Таким образом, по многим "досье" возник вакуум, который и был использован Китаем или Россией. Сейчас у нас есть шанс", - считает Маас.

В то же время он подчеркнул, что шансы, которые появляются с новым президентом США, не означают, что "все получится само собой".

"Нам в ЕС нужно много новых стратегий", - сказал глава МИД ФРГ.

Теги: #сша #ес #байден #маас
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:30 24.11.2020
Глава Tesla Илон Маск поднялся на 2-е место в списке богатейших людей мира, уступив лишь Безосу

Глава Tesla Илон Маск поднялся на 2-е место в списке богатейших людей мира, уступив лишь Безосу

07:16 24.11.2020
Трамп заявил, что продолжит борьбу с "самыми коррумпированными выборами" в истории США

Трамп заявил, что продолжит борьбу с "самыми коррумпированными выборами" в истории США

05:33 24.11.2020
SpaceX еще на сутки перенесла вывод на орбиту группы интернет-спутников Starlink

SpaceX еще на сутки перенесла вывод на орбиту группы интернет-спутников Starlink

04:01 24.11.2020
Управление общих служб США проинформировало Байдена о готовности начать процесс передачи власти - СМИ

Управление общих служб США проинформировало Байдена о готовности начать процесс передачи власти - СМИ

23:58 23.11.2020
SpaceX во вторник предпримет новую попытку вывода на орбиту группы интернет-спутников Starlink

SpaceX во вторник предпримет новую попытку вывода на орбиту группы интернет-спутников Starlink

23:42 23.11.2020
Байден планирует предложить экс-главу ФРС Йеллен на пост министра финансов – WSJ

Байден планирует предложить экс-главу ФРС Йеллен на пост министра финансов – WSJ

21:01 23.11.2020
Выход США из Договора по открытому небу осложнил международную безопасность - ООН

Выход США из Договора по открытому небу осложнил международную безопасность - ООН

20:05 23.11.2020
Блинкен станет госсекретарем США, Салливан - советником по нацбезопасности, сообщили в штабе Байдена

Блинкен станет госсекретарем США, Салливан - советником по нацбезопасности, сообщили в штабе Байдена

19:55 23.11.2020
Глава Евросовета пригласил Байдена в Брюссель на встречу с лидерами ЕС

Глава Евросовета пригласил Байдена в Брюссель на встречу с лидерами ЕС

16:58 23.11.2020
Евросоюз приветствует присоединение Черногории, Албании, Лихтенштейна и Норвегии к санкциям в отношении РФ за подрыв суверенитета Украины

Евросоюз приветствует присоединение Черногории, Албании, Лихтенштейна и Норвегии к санкциям в отношении РФ за подрыв суверенитета Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава Госэтнополитики: нам хотелось бы большей координации с властями в некоторых вопросах карантина

ЗСТ между Украиной и Израилем вступит в силу с 1 января 2021 года - Зеленский

Глава Госэтнополитики видит диспропорцию между регулированием светских и религиозных мероприятий в период "карантина выходного дня"

Зеленский подписал закон о выходе Украины из Договора о согласованной монопольной политике между государствами-членами СНГ

Евросоюз приветствует присоединение Черногории, Албании, Лихтенштейна и Норвегии к санкциям в отношении РФ за подрыв суверенитета Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Профильный комитет Рады вместе с омбудсменом будут добиваться выделения необходимых расходов в гобюджете-2021 для обеспечения жильем ВПЛ

Второй тур местных выборов в Украине прошел спокойно, с незначительными нарушениями - ENEMO

Глава Госэтнополитики: нам хотелось бы большей координации с властями в некоторых вопросах карантина

Зеленский подписал закон о допуске следователей и прокуроров в район ООС

ЗСТ между Украиной и Израилем вступит в силу с 1 января 2021 года - Зеленский

Разумков подписал законопроект об урегулировании вопросов деятельности органов местного самоуправления и районных госадминистраций

Глава Госэтнополитики видит диспропорцию между регулированием светских и религиозных мероприятий в период "карантина выходного дня"

Окружной админсуд отказал признать противоправным назначение Елены Богдан главой Госэтнополитики

Зарплаты педагогов будут расти, несмотря на необоснованные решения прошлой власти и экономические трудности из-за пандемии коронавируса - Шкарлет

Правительство Украины еще на год перенесло реализацию постановления о росте зарплат учителей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА