Политика

12:42 24.11.2020

Второй тур местных выборов в Украине прошел спокойно, с незначительными нарушениями - ENEMO

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Второй тур местных выборов в Украине прошел спокойно, с незначительными нарушениями - ENEMO

Второй тур местных выборов в Украине проходил спокойно, с небольшими нарушениями, считают в международной миссии по наблюдениям за выборами в Украине ENEMO.

"Голосование во время второго тура, которое было проведено 15 и 22 ноября оценено в целом как спокойное, только с незначительными процедурными нарушениями", - заявил председатель Международной миссии по наблюдению за выборами в Украине ENEMO Златко Вуйович на онлайн-пресс-конференции во вторник во время презентации предварительного отчета по второму туру местных выборов в Украине.

Теги: #выборы
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