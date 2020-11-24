Второй тур местных выборов в Украине прошел спокойно, с незначительными нарушениями - ENEMO

Второй тур местных выборов в Украине проходил спокойно, с небольшими нарушениями, считают в международной миссии по наблюдениям за выборами в Украине ENEMO.

"Голосование во время второго тура, которое было проведено 15 и 22 ноября оценено в целом как спокойное, только с незначительными процедурными нарушениями", - заявил председатель Международной миссии по наблюдению за выборами в Украине ENEMO Златко Вуйович на онлайн-пресс-конференции во вторник во время презентации предварительного отчета по второму туру местных выборов в Украине.