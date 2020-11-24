Политика

12:26 24.11.2020

Глава Госэтнополитики: нам хотелось бы большей координации с властями в некоторых вопросах карантина

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Глава Госэтнополитики: нам хотелось бы большей координации с властями в некоторых вопросах карантина

Глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести Елена Богдан заявляет, что если бы Службу вовремя включили в консультации по карантину, то коммуникацию между государством и религиозными сообществами можно было бы обеспечить максимально спокойно и результативно.

"Нам бы хотелось большей координации в некоторых вопросах карантина (с правительством - ИФ). У нас очень конструктивная коммуникация с религиозными сообществами и мы видим, что есть очень осторожное и серьезное отношение с их стороны к вопросам здоровья людей. В то же время важно, чтобы карантинные мероприятия были понятными. Если бы вовремя включить нашу Службу в консультации относительно карантина, то коммуникацию можно было бы обеспечить максимально спокойно и результативно", - сказала Богдан в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Она подчеркнула, что потенциал диалога властей и религиозных организаций в вопросе карантина на сегодняшний день несколько недооценен, так как важно, чтобы серьезное обсуждение проходил до того, как принимается решение.

"Конечно, весной это была совсем неожиданная ситуация, и решение было беспрецедентным, ведь у нас никогда не было такого в стране, чтобы возникла необходимость поставить все "на паузу". Действовали очень быстро, учитывая опыт других стран. И те меры были эффективными: у нас не было такой вспышки, как в некоторых других странах. Конечно, карантин имел драматические экономические последствия для части индустрий", - добавила она.

В то же время, Богдан подчеркнула, что этот период страна прошла без особых обострений и столкновений.

"Опять же, спасибо религиозным организациям, которые вступили в диалог и с Национальной полицией Украине, и на уровне местной власти. Да, отдельные нарушения карантинных требований были, но если посмотреть на них, исходя из количества религиозных общин, это были скорее исключения, и мы прошли этот период очень спокойно", - подчеркнула она.

По ее мнению, сейчас, когда есть профильная служба, которая находится в постоянном контакте с религиозными сообществами, было бы очень желательно, чтобы она заблаговременно получала предложения медиков по карантинным мероприятиям и имела возможность заранее проговорить их с религиозными организациями.

"Самое главное, чтобы была понятна логика решения. Мы за заблаговременное планирование в диалоге с религиозными сообществами", - подчеркнула глава Госэтнополитики.


Полный текст интервью с главой Госэтнополитики Богдан будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #коронавирус #елена_богдан #госэтнополитики
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