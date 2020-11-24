Политика

12:21 24.11.2020

Зеленский подписал закон о допуске следователей и прокуроров в район ООС

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Зеленский подписал закон о допуске следователей и прокуроров в район ООС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о допуске представителей органов досудебного расследования и прокуратуры в район проведения Операции Объединенных сил (ООС) для выполнения ими своих полномочий.

"Документ нормирует допуск представителей органов досудебного расследования и прокуратуры в район сдерживания российской агрессии в Донецкой и Луганской областях для выполнения полномочий, возложенных на них Уголовным процессуальным кодексом Украины", - отмечается в сообщении пресс-службы президента во вторник.

Законом установлено, что представители органов досудебного следствия и прокуратуры могут осуществлять свои полномочия по уголовным производствам в отношении правонарушений, совершенных, в частности, в указанном районе. Им полагается обязательный допуск и соответствующее содействие.

Порядок допуска дознавателей, следователей и прокуроров в район сдерживания российской агрессии на Донбассе определяет командующий Объединенных сил.

Как сообщалось, 15 сентября Верховная Рада приняла закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" о допуске дознавателей, следователей и прокуроров в район осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях".

Теги: #закон #оос #зеленский
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