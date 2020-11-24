Политика

11:35 24.11.2020

Глава Госэтнополитики видит диспропорцию между регулированием светских и религиозных мероприятий в период "карантина выходного дня"

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Глава Госэтнополитики видит диспропорцию между регулированием светских и религиозных мероприятий в период "карантина выходного дня"

Глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести Елена Богдан считает, что в "карантине выходного дня" есть диспропорция между регулированием светских и религиозных мероприятий.

"Религиозным организациям оставили возможность быть открытыми в выходные, но вместе с тем ограничили количество участников религиозных мероприятий до 20 независимо от того, рабочий день или выходной. В этом же постановлении на светские мероприятия в рабочие дни действует или ограничение в зависимости от площади помещения, или ограничение до 50% наполненности зала. Мы имеем парадоксальную ситуацию, когда в большом храме могут присутствовать только до 20 человек, хотя наряду с этим человек может пойти посмотреть кино в полузаполненном зале", - сказала Богдан в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", комментируя введение "карантина выходного дня".

Так, по ее словам, прослеживается диспропорцию между регулированием светских мероприятий и религиозных, что пересекает пределы правового поля, поскольку по религиозному признаку не могут накладываться определенные ограничения.

Также, по мнению Богдан, те, кто прописывали финальный вариант действующих карантинных правил, посчитал такую ситуацию определенным компромиссом.

"Но вместо этого многие его ("карантин выходного дня" – ИФ) восприняли как несправедливый и непонятный. Считаю, что если бы можно было спокойно сесть и проговорить рациональность мер безопасности, чтобы они были унифицированными, то мы бы вышли на варианты, которые были бы и не менее безопасными, и более желанными для всех. Я бы подчеркнула, что со стороны религиозных организаций очень серьезное отношение к вопросам карантина", - добавила она.

Как сообщалось, правительство установило действие "карантина выходного дня»" в период с 00:00 субботы до 00:00 понедельника на территории Украины с 14 ноября 2020 до 30 ноября 2020 года.


Полный текст интервью с главой Госэтнополитики Богдан будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #елена_богдан #госэтнополитики
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