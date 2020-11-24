Политика

10:55 24.11.2020

Окружной админсуд отказал признать противоправным назначение Елены Богдан главой Госэтнополитики

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Окружной админсуд отказал признать противоправным назначение Елены Богдан главой Госэтнополитики

Окружной административный суд города Киева отказал признать противоправным назначение Елены Богдан главой Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести.

В частности, в решении суда от 7 октября 2020 года говорится, что в удовлетворении административного иска отказано полностью.

В то же время, истец, бывший директор Департамента по делам религии и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш, который также претендовал на должность главы Службы, подал апелляционную жалобу, которая 19 ноября была направлена в апелляционный суд.

"К большому сожалению, так случилось, что есть человек, который очень стремился быть на этой должности - главы Службы, и он не принял тот факт, что министр Владимир Бородянский (бывший министр культуры, молодежи и спорта – ИФ) подал другую кандидатуру, и правительство согласилось с его предложением", - прокомментировала Богдан ситуацию вокруг своего назначения в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Она отметила, что 7 октября суд вынес решение в поддержку законности ее назначения.

"Господин Юраш после того подал апелляцию, поэтому процесс продолжается", - добавила Богдан.

Как сообщалось, 12 июня 2019 года Кабинет министров Украины создал Госслужбу Украины по этнополитике и свободе совести, а позже, в августе того же года утвердил положение о Службе.

3 марта 2020 года Кабмин своим распоряжением назначил на пять лет главой Госслужбы Украины по этнополитики Елену Богдан.

19 марта в Окружной административный суд города Киева поступил иск с просьбой признать противоправным назначение Богдан главой Госслужбы этнополитики и свободы совести.


Полный текст интервью с глава Госэтнополитики Богдан будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #елена_богдан #кадры #суд #госэтнополитики
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