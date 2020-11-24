Политика

10:04 24.11.2020

Правительство Украины еще на год перенесло реализацию постановления о росте зарплат учителей

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Правительство Украины еще на год перенесло реализацию постановления о росте зарплат учителей

Кабинет министров Украины еще на год перенес реализацию принятого в июле 2019 года постановления №822 о росте зарплат учителей на 20-70%.

"Остановить до 31 декабря 2021 года действие постановления Кабинета министров Украины от 10 июля 2019 №822", - говорится в постановлении правительства №1149 от 23 ноября.

Как сообщалось, 10 июля 2019 года Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада к 2023 году. В 2020 году зарплата педагога должна была составлять 2,5 прожиточного минимума, в 2021 году – 3 минимума, в 2022 году - 3,5 минимума и с января 2023 году – 4 прожиточных минимумов. Позже в связи с отсутствием средств на реализацию реформы в государственном и местных бюджетах, указанное постановление было приостановлено до 31 декабря 2020 года.

В свою очередь Минобразования заявило, что на реализацию ранее принятого постановления № 822 "Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки", которым предусматривается постепенное (до 2023 года) повышение самого низкого должностного оклада указанных категорий работников до уровня 4 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц в 2021 году необходимо 50 млрд грн.

Теги: #учителя #зарплата #кабмин
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Интерфакс-Украина
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