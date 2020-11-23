Блинкен станет госсекретарем США, Салливан - советником по нацбезопасности, сообщили в штабе Байдена

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден объявил о ключевых назначениях в свой кабинет, и, в частности, он планирует назначить главой госдепартамента Энтони Блинкена - экс-замгоссекретаря США.

"Сегодня избранный президент Джо Байден объявил ключевых членов команд по внешней политики и национальной безопасности, в том числе, Энтони Блинкена на пост главы госдепартамента", - говорится в заявлении команды Байдена.

Блинкен занимал должность заместителя главы госдепа в 2015 - 2017 годах при президенте Бараке Обаме.

Согласно заявлению, советником по нацбезопасности президента США Байден хочет назначить Джейка Салливана, а Директором Национальной разведки - бывшего заместителя советника президента США по национальной безопасности Эврил Хэйнс.

Планируется, что бывший замгоссекретаря США по вопросам внутренней безопасности Алехандро Майоркас займет должность министра внутренней безопасности, а бывший помощник госсекретаря по вопросам Африки Линда Томас-Гринфилд станет постпредом США при ООН.

Также бывший госсекретарь США Джон Керри станет специальным посланником президента по вопросам климата.

"Эти опытные, проверенные кризисом руководители немедленно приступят к работе для восстановления наших институтов, обновления и переосмысления американского лидерства, чтобы обеспечить безопасность американцам дома и за границей и дать ответы на определяющие проблемы нашего времени - от инфекционных заболеваний до терроризма, распространения ядерного оружия, киберугроз и климатических изменений", - отмечается в заявлении.

Ожидается, что во вторник Байден выступит с официальным объявлением данных назначений.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее. Однако, на основании имеющихся данных, 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также в обращении к народу США объявил себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Республиканец Дональд Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.