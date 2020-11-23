Политика

19:31 23.11.2020

ЕС добивается соглашения с Великобританией, но продления переходного периода не будет - представитель ЕК

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ЕС добивается соглашения с Великобританией, но продления переходного периода не будет - представитель ЕК

Переговоры между ЕС и Великобританией о будущих отношениях продолжаются, они проходили и в минувшие выходные онлайн, сообщил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Дэниел Шеридан.

По его словам, главные переговорщики сторон Мишель Барнье (ЕС) и Дэвид Фрост (Великобритания) контактируют каждый день на своем уровне.

"Значительные разногласия остаются в области рыболовства, управления и равных правил конкуренции", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

При этом он отметил некоторый прогресс в редакции юридических текстов.

Он объяснил, что на данной стадии Барнье из-за контакта с человеком, заразившимся COVID-19, работает в условиях карантина, введенного по правилам, действующим в Бельгии (7 дней изоляции и последующее тестирование).

Отвечая на вопрос, он заявил, что продление переходного периода не обсуждается, вопрос стоит так: либо соглашение, либо без соглашения.

"В конце года Соединенное Королевство покинет единый рынок и таможенный союз. Нет возможности продлевать переходный период за пределы этого срока. Вы, несомненно, хорошо знаете эту дату - 1 января. К этой дате мы хотим достичь соглашения", - отметил Шеридан.

При этом он пояснил, что все усилия со стороны ЕС сосредоточены на успешном сценарии переговоров и достижении соглашения. Но в то же время условия на данном этапе уже отличаются от 2019 года и более раннего периода. У людей и у предприятий в ЕС была возможность успеть подготовиться к завершению партнерства с Великобританией. И, кроме того, напомнил представитель ЕК, между сторонами существует еще соглашение о Brexit, которое остается независимо от нынешних переговоров и предусматривает важные условия отношений.

Ранее в понедельник Барнье написал в "Твиттере": "После технических консультаций на этих выходных переговоры продолжаются сегодня в онлайн-формате с Дэвидом Фростом и нашими командами". "Времени мало. Фундаментальные разногласия по-прежнему остаются. Но мы продолжаем усердно работать для достижения соглашения", - отметил он.

В конце 2020 года завершается переходный период перед окончательным выходом Великобритании из ЕС. Предполагалось, что за это время стороны договорятся о принципах дальнейших отношений в самых разных сферах.

Теги: #соглашение #европа #британия
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