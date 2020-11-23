Политика

19:25 23.11.2020

Зеленский подписал закон о выходе Украины из Договора о согласованной монопольной политике между государствами-членами СНГ

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Зеленский подписал закон о выходе Украины из Договора о согласованной монопольной политике между государствами-членами СНГ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О выходе из Договора о проведении согласованной монопольной политики" №995-ІХ, который Верховная Рада приняла 5 ноября 2020 года, сообщает пресс-служба главы государства.

"Согласно документу, Украина выходит из Договора о проведении согласованной антимонопольной политики, подписанного на заседании Совета глав правительств государств-участников Содружества независимых государств в Москве 25 января 2000 года и ратифицированного Верховной Радой Украины с оговорками законом от 16 января 2003 года №449-IV", - указывается в сообщении.

Также договор содержит механизмы обмена информацией, поэтому существует риск получения странами СНГ данных, которые могут быть использованы для торгово-экономического давления на Украину.

"Выход из Договора защитит национальные экономические интересы Украины, устраняя механизм, обуславливающий межгосударственный обмен информацией по экономическим вопросам", - подчеркивается в сообщении.

 

 

Теги: #выход #договор #снг
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